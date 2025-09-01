Гендиректора Nestle отправили в отставку из-за отношений с подчиненным

1 сентября швейцарская корпорация Nestle сообщила, что ее совет директоров отправил в отставку генерального директора Лорана Фрекса. Это сделано по итогам внутреннего расследования, в ходе которого стало известно, что он тайно вступил в «романтические отношения с непосредственно подчиненным ему сотрудником», что нарушает внутренние нормы компании. Никакие другие детали в заявлении не сообщаются.

Фото: Yves Herman / Reuters Лоран Фрекс

Фото: Yves Herman / Reuters

Новым генеральным директором Nestle станет Филипп Навратил, который до этого был вице-президентом компании и отвечал за развитие ее кофейных брендов, таких как Nescafe и Nespresso. Господин Фрекс стал генеральным директором только в сентябре 2024 года, сменив на этом посту Марка Шнайдера. Лоран Фрекс работал в Nestle на разных должностях около 40 лет. Господин Навратил также ветеран компании — он работает в ней с 2001 года.

Яна Рождественская