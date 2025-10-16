Нижний слой асфальта уложили на улице Новоярушкинской в Ижевске

В Ижевске дорожники укрепили основание и уложили нижний слой асфальта на ул. Новоярушкинской, ремонт которой начался осенью, после многочисленных обращений горожан. Об этом сообщили в горадминистрации. Использовалась технология холодной регенерации (ресайклинг). Завершить обновление дороги — уложить верхний слой асфальта, обустроить тротуар, бордюры и водоотведение — планируется в следующем сезоне.

Напомним, ремонт участка от моста до объездной начался в конце сентября. Работы проводятся за счет республиканской субсидии в 70,7 млн руб. Протяженность участка — 1,75 км. Впервые о ремонте улицы глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия» 28 августа. По его словам, участок находился в плохом состоянии: весной на дороге ожидались «серьезные проблемы». Поэтому было принято решение начать ремонт участка осенью.