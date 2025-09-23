В Ижевске стартовал ремонт участка улицы Новоярушкинской от моста до объездной

В Ижевске начался ремонт ул. Новоярушкинской на участке от моста до объездной, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. По его словам, объект входит в топ по упоминаемости в соцсетях.

«Сейчас на объекте работает “фреза”, снимает старое покрытие. Затем подрядчик укрепит основание дороги методом холодной регенерации, что увеличивает срок службы полотна. Этот метод уже успешно применялся при ремонте пр. Копрового и ул. Милиционной»,— написал градоначальник.

Господин Чистяков назвал задачей минимум на этот год отремонтировать проезжую часть. «Если позволит погода, выполним благоустройство тротуара»,— добавил он. В ином случае объект полностью будет завершен в следующем сезоне. Проезд по ул. Новоярушкинской затруднен, горожан попросили планировать маршрут заранее.

Ремонт участка ул. Новоярушкинской проводится за счет республиканской субсидии. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал по госзакупкам, что на это направят 70,7 млн руб. Протяженность участка — 1,75 км.