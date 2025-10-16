Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате

14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл австралийца Адама Уолтона, занимающего 76-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин вышел в четвертьфинал Almaty Open — проходящего в Казахстане турнира категории 250 с призовым фондом свыше $1 млн.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Медведев победил со счетом 7:5, 7:6 (7:0) за 1 час 46 минут. Первую встречу против Уолтона, состоявшуюся также в этом сезоне, на «мастерсе» в Цинциннати, россиянин проиграл.

В четвертьфинале казахстанского турнира соперником Даниила Медведева станет венгр Фабиан Марожан, занимающий 52-ю строчку в мировой классификации. С ним Медведев играл лишь однажды. Россиянин уверенно, со счетом 3:0 по сетам, прошел венгра на US Open 2024 года.

Турнир в Алма-Ате проводится на покрытии хард. Его финал состоится 19 октября. В прошлом году победителем соревнования стал россиянин Карен Хачанов, приехавший на состязание и в этом сезоне и получивший первый номер посева.

