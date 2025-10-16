Гендиректор «Ростова»: долги будут влиять на лицензию на следующий сезон

Долги футбольного клуба «Ростов» могут повлиять на получение лицензии на сезон-2026/27. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный директор команды Игорь Гончаров.

«Долги есть. Один из долгов мы выносили на совет директоров. Чемпионат точно мы доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон2026/27. Когда я в июне ездил в РФС (Российский футбольный союз — ''Ъ''), то мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба. А нам говорили о 10%», — заявил господин Гончаров. По его словам, клубу удалось улучшить финансовое состояние благодаря продаже игроков. Также генеральный директор отметил, что продажи билетов выросли на 10–11%.

Вчера Игорь Гончаров сообщил, что РФС направил в «Ростов» письмо, в котором «выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием» клуба. Он сказал, что долги у команды «не первый день, они тянутся давно». При этом господин Гончаров заявил, что клуб работает в штатном режиме. Он выразил уверенность в том, что «негативного сценария не будет». «Правительство и акционеры помогут клубу. Даже в мыслях нет, что будет чтото плохое», — приводит его слова «Матч ТВ».

В мае РФС отказал подмосковным «Химкам» в выдаче лицензии на следующий сезон по причине «невыполнения обязательных критериев лицензирования». В сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги (РПЛ) команда заняла 12-е место, на два очка оторвавшись от «зоны стыковых матчей». Летом «Химки» были исключены из РФС, а в сентябре клуб признали банкротом.

Таисия Орлова