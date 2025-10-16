FT: поставки Tomahawk Украине не изменят положение ВСУ на фронте

В НАТО сомневаются, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk изменят положение вооруженных сил Украины на фронте. Об этом рассказали газете Financial Times (FT) высокопоставленные представители альянса.

Один из источников FT в НАТО заявил, что ракеты Tomahawk «дополнят то, чего Украина уже добилась» с помощью беспилотников большой дальности, но критически изменить ситуацию не способны. По словам бывшего сотрудника Пентагона Марка Канчиана, переломным моментом мог бы стать не отдельный запуск, а применение ракет «волнами», что может нанести серьезный ущерб российской энергосистеме и аэродромам. Аналитик Майкл Кофман подчеркнул, что поставки в символических или небольших количествах окажутся неэффективными.

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк в беседе с FT сказал, что ни одна отдельная система оружия не меняла ситуацию на фронте кардинально, но в сочетании они могут сыграть важную роль. Для достижения эффекта, уточнил Николай Белесков из Национального института стратегических исследований, необходимо поставлять не менее 100 ракет ежемесячно. Хотя в США есть около 4150 ракет Tomahawk, поставки Украине, скорее всего, будут ограничены несколькими десятками.

Президент США Дональд Трамп готов поставить эти ракеты только в случае полного «тупика» в переговорах с Россией, сообщает Washington Post со ссылкой на источник. Оружие, вероятно, будет применяться с участием американских подрядчиков, чтобы контролировать выбор целей.