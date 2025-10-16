WP: Трамп поставит «Томагавки» Украине только в случае «тупика» в переговорах

Администрация США не спешит с принятием решения по поставкам Украине ракет Tomahawk, и президент Украины Владимир Зеленский и его команда сознают «серьезное сопротивление» по данному вопросу. Об этом заявил газете Washington Post источник. По словам собеседника издания, президент Дональд Трамп отправит ракеты только в том в случае, если переговоры с Россией «зайдут в тупик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Если господин Трамп примет решение, ракеты могут передать ВСУ в рамках соглашения, по которому Европа оплатит доставку ВСУ американского оружия, пишет WP со ссылкой на представителя НАТО. Какие европейские страны могут оплатить доставку ракет, не уточняется.

WP напоминает, что Дональд Трамп заявил о возможности поставок Tomahawk в воскресенье на борту Air Force One. «Они (Россия. — "Ъ") хотят, чтобы "Томагавки" полетели в их сторону? Я так не думаю. Полагаю, я мог бы поговорить с Россией об этом. Я мог бы сказать: "Если эта война не заканчивается, я пошлю "Томагавки""».

Позднее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «если мы чему-то и научились при президенте Трампе, так это достижению мира через силу».

WP отмечает, что ракеты «Tomahawk» позволили бы ВСУ наносить удары по Москве и городам в глубине России.