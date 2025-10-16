Хозяин чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу 2026 года неожиданно превратился для Дональда Трампа в площадку борьбы с политическими противниками. Он пригрозил лишить некоторые города права принимать встречи первенства. Это касается тех городов, чьи главы не разделяют его взгляды на обеспечение безопасности, например Бостон. В спорте такого рода корректировки происходят лишь в исключительных ситуациях. Однако Международная федерация футбола (FIFA), президента которой Джанни Инфантино считают уже близким другом Дональда Трампа, поддержала его, заявив, что американские власти могут делать все, что отвечает «интересам безопасности» и болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп уверен, что глава FIFA Джанни Инфантино (справа) по его просьбе перенесет матчи чемпионата мира из заранее утвержденных городов в другие локации

Международная федерация футбола распространила заявление, в котором указала на то, что ее приоритетом на всех соревнованиях является «безопасность» болельщиков, а также на то, что она входит в «сферу ответственности» государственных властей. Последние, как подчеркнула FIFA, «вправе решать», какие именно меры, «отвечающие интересам граждан», принимать, чтобы ее обеспечить. В заявлении имелись в виду американские власти, а посвящено оно было неожиданной истории, связанной с чемпионатом мира будущего года и Дональдом Трампом. Хозяйками состязания, открывающегося 11 июня, будут сразу три североамериканские страны. Однако львиная доля матчей наиболее масштабного и популярного наряду с Олимпийскими играми спортивного турнира — 78 из 104 — состоятся летом 2026 года в США. Остальные 26 распределены между Канадой и Мексикой.

Началась эта занимательная история еще в конце сентября.

На мероприятии в Белом доме журналист из президентского пула поинтересовался у Дональда Трампа его мнением по поводу тех городов и их руководителей, которые не согласны с уже превратившимися в информационный хит методами господина Трампа по «противодействию преступности и нелегальной иммиграции» в виде ввода в эти города войск Национальной гвардии. Автор вопроса, говоря, в каких городах прошли демонстрации против этой стратегии, упомянул Сиэтл и Сан-Франциско, указав, что оба вошли в список 11 локаций в США, получивших право принимать матчи чемпионата мира. Дональд Трамп отреагировал довольно резко. Сообщив, что эти города, на его взгляд, управляются «левыми безумцами», он добавил, что, если какой-то из них «представляет опасность для чемпионата мира», он «не позволит» устраивать там игры.

Развитие тема получила 14 октября. Во время встречи Дональда Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем у господина Трампа поинтересовались уже его мыслями насчет Бостона, тоже очутившегося в списке городов, которым достались матчи чемпионата (правда, их предполагается провести, строго говоря, в бостонском пригороде Фоксборо). В нем прошли пропалестинские акции протеста, вылившиеся в беспорядки, в ходе которых пострадали несколько полицейских. Президент моментально напомнил, что должность мэра Бостона занимает демократка Мишель Ву, охарактеризовав ее как «радикальную левачку». Дальше господин Трамп развил свою сентябрьскую мысль, сказав, что может «отобрать» у города чемпионат мира: «Я люблю бостонцев. Я знаю, что билеты распроданы. Но мэр там плохой».

Президент США подчеркнул, что, если «почувствует, что условия небезопасны, может позвонить Джанни Инфантино», главе FIFA, и «предложить ему перенести матчи в другое место» и тот, «феноменальный человек», «это сделает».

Мишель Ву восприняла слова Дональда Трампа чрезвычайно болезненно и в своем выступлении в программе Java with Jimmy акцентировала внимание на особенностях организации мировых первенств. Их специфика заключается в том числе в том, что контракты на проведение матчей FIFA заключает напрямую с городами. «Так что никакой отдельный человек, даже если он живет в Белом доме, не может все повернуть назад»,— заключила госпожа Ву.

В течение следующих суток ведущие издания занимались изучением вопроса, соглашаясь, что у Дональда Трампа и в самом деле нет легитимных юридических рычагов, чтобы выполнить угрозу. Кроме того, они ссылались на то, что прецедентов экстренного переноса крупных соревнований или событий в их рамках в другие локации совсем немного — и потому, что они сопряжены с колоссальными логистическими и организационными сложностями, и потому, что спортивные структуры, как правило, наоборот, стараются противостоять «государственному вмешательству» в свою деятельность. А если перенос и происходит, то, как при сдвиге Олимпиады в Токио с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, по причинам слишком серьезным, которые абсолютно невозможно игнорировать. Более того, комментируя «бостонский инцидент», вице-президент FIFA Виктор Монтальяни сразу предупредил, что чемпионат мира — ее «юрисдикция».

В этом смысле свежее заявление федерации выглядит настоящей сенсацией, поскольку нарушает ее же собственные принципы.

А многие медиаресурсы, например ESPN, ознакомившись с ним, посчитали необходимым отметить уже специфику отношений между Дональдом Трампом и Джанни Инфантино, которые стали представляться «очень близкими». С этим действительно трудно спорить. Господа Трамп и Инфантино в последнее время часто признаются во взаимных симпатиях и вместе участвуют в публичных мероприятиях. Одно из них вылилось в скандал. В мае Джанни Инфантино сопровождал Дональда Трампа в турне по Ближнему Востоку и, задержавшись в компании американского президента, умудрился опоздать на конгресс собственной организации. В итоге некоторые его участники, включая президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александра Чеферина, покинули зал заседаний в знак протеста, обвинив господина Инфантино в том, что он поставил «личные политические интересы» выше интересов футбола. А незадолго до публикации заявления по поводу городов, принимающих матчи чемпионата мира, Джанни Инфантино побывал по приглашению Дональда Трампа в Египте, где состоялся саммит, посвященный сделке по прекращению огня в секторе Газа.

Алексей Доспехов