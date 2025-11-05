Выставки искусства и дизайна

«Мануфактура: керамика Лучо Фонтаны»

Музей Пегги Гуггенхайм, Венеция

До 2 марта

Во всем мире классик-концептуалист Лучо Фонтана более известен как автор монохромных полотен с разрезами и проколами, «расширяющими плоскость картины в новое измерение». Но не менее ценны и его исследования выразительного потенциала глины — он много раз возвращался к керамике в течение полувека и в Аргентине, где скрывался от фашизма, и в родной Италии в послевоенные годы.

Фото: предоставлено музеем

В 1950-е в Альбисола-Супериоре Фонтана делил мастерскую с керамистом и поэтом Туллио д’Альбисолой, оттуда вышло большинство известных его скульптурных работ. Сегодня венецианский Музей Пегги Гуггенхайм собрал более 70 его керамических опытов из более чем 30 музеев и частных собраний.

«1925–2025. Сто лет ар-деко»

Музей декоративных искусств MAD, Париж

До 26 апреля

Музей MAD начал отмечать столетие ар-деко еще весной монографической выставкой одного из родоначальников большого стиля Жак-Эмиля Рульмана. Тогда был воссоздан его «Павильон коллекционера» на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году, ставший квинтэссенцией и манифестом ар-деко.

Фото: предоставлено музеем

Сегодня дизайнер вновь оказывается героем юбилейной экспозиции наряду со своими не менее прославленными коллегами, воплотившими принципы стиля не только в мебели и декоре, но и в моде, ювелирном искусстве, архитектуре и графике, от Жоржа Бастара и Сони Делоне до Эйлин Грей и Жан-Мишеля Франка.

«Зимнее яйцо и важные работы Фаберже из королевской коллекции»

Christie’s, Лондон

2 декабря

Фото: Christie's

Семья правящей катарской династии решила расстаться с несколькими произведениями мастерской Карла Фаберже. В центре аукциона Christie’s окажется «Зимнее яйцо», которое третий раз появляется на публичных торгах — последний раз оно было продано в 2002-м за $9,6 млн. А сейчас за пасхальный подарок 1913 года Николая II матери, императрице Марии Федоровне, яйцо из горного хрусталя с сюрпризом — корзинкой подснежников (дизайн Альмы Пиль, работа Альберта Хольмстрёма) планируют выручить не менее $20 млн.

«Последнее закрытое собрание»

KGallery, Санкт-Петербург

До 8 марта

Впервые за более чем вековую историю петербургская семья Куниных решила полностью показать свою коллекцию произведений искусства. Она формировалась в течение всего четырех лет, с 1918 по 1922 год,— счастливого времени для молодоженов Якова и Александры Куниных, увлеченных театром и искусством, и трудного для города и большинства жителей, оказавшихся тогда в первой блокаде.

Фото: предоставлено галереей KGallery

Костяк их собрания из 230 произведений и поныне остается у наследников: это работы в том числе Александра Бенуа и Бориса Григорьева, Кузьмы Петрова-Водкина и Мартироса Сарьяна, Зинаиды Серебряковой и Виктора Борисова-Мусатова.

«Поленов и ученики»

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Суздаль

8 ноября — 15 марта

Выставка приурочена к 180-летию классика, которое отмечалось в прошлом году. Поленовские пейзажи и работы евангельского цикла входят в число самых узнаваемых произведений русского искусства. В отличие от ретроспективы в Третьяковке, прошедшей пять лет назад, нынешняя экспозиция в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сфокусирована на личности самого Василия Поленова. Будет выставлено много вещей художника, рассказывающих в том числе о его музыкальных и театральных талантах; работы его сподвижников и учеников, от Левитана до Коровина, оставивших исключительно светлые воспоминания о наставнике.

Фото: Музей-заповедник В. Поленова

Олег Краснов