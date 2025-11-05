Выставки искусства и дизайна
«Мануфактура: керамика Лучо Фонтаны»
Музей Пегги Гуггенхайм, Венеция
До 2 марта
Во всем мире классик-концептуалист Лучо Фонтана более известен как автор монохромных полотен с разрезами и проколами, «расширяющими плоскость картины в новое измерение». Но не менее ценны и его исследования выразительного потенциала глины — он много раз возвращался к керамике в течение полувека и в Аргентине, где скрывался от фашизма, и в родной Италии в послевоенные годы.
В 1950-е в Альбисола-Супериоре Фонтана делил мастерскую с керамистом и поэтом Туллио д’Альбисолой, оттуда вышло большинство известных его скульптурных работ. Сегодня венецианский Музей Пегги Гуггенхайм собрал более 70 его керамических опытов из более чем 30 музеев и частных собраний.
«1925–2025. Сто лет ар-деко»
Музей декоративных искусств MAD, Париж
До 26 апреля
Музей MAD начал отмечать столетие ар-деко еще весной монографической выставкой одного из родоначальников большого стиля Жак-Эмиля Рульмана. Тогда был воссоздан его «Павильон коллекционера» на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году, ставший квинтэссенцией и манифестом ар-деко.
Сегодня дизайнер вновь оказывается героем юбилейной экспозиции наряду со своими не менее прославленными коллегами, воплотившими принципы стиля не только в мебели и декоре, но и в моде, ювелирном искусстве, архитектуре и графике, от Жоржа Бастара и Сони Делоне до Эйлин Грей и Жан-Мишеля Франка.
«Зимнее яйцо и важные работы Фаберже из королевской коллекции»
Christie’s, Лондон
2 декабря
Семья правящей катарской династии решила расстаться с несколькими произведениями мастерской Карла Фаберже. В центре аукциона Christie’s окажется «Зимнее яйцо», которое третий раз появляется на публичных торгах — последний раз оно было продано в 2002-м за $9,6 млн. А сейчас за пасхальный подарок 1913 года Николая II матери, императрице Марии Федоровне, яйцо из горного хрусталя с сюрпризом — корзинкой подснежников (дизайн Альмы Пиль, работа Альберта Хольмстрёма) планируют выручить не менее $20 млн.
«Последнее закрытое собрание»
KGallery, Санкт-Петербург
До 8 марта
Впервые за более чем вековую историю петербургская семья Куниных решила полностью показать свою коллекцию произведений искусства. Она формировалась в течение всего четырех лет, с 1918 по 1922 год,— счастливого времени для молодоженов Якова и Александры Куниных, увлеченных театром и искусством, и трудного для города и большинства жителей, оказавшихся тогда в первой блокаде.
Костяк их собрания из 230 произведений и поныне остается у наследников: это работы в том числе Александра Бенуа и Бориса Григорьева, Кузьмы Петрова-Водкина и Мартироса Сарьяна, Зинаиды Серебряковой и Виктора Борисова-Мусатова.
«Поленов и ученики»
Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Суздаль
8 ноября — 15 марта
Выставка приурочена к 180-летию классика, которое отмечалось в прошлом году. Поленовские пейзажи и работы евангельского цикла входят в число самых узнаваемых произведений русского искусства. В отличие от ретроспективы в Третьяковке, прошедшей пять лет назад, нынешняя экспозиция в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике сфокусирована на личности самого Василия Поленова. Будет выставлено много вещей художника, рассказывающих в том числе о его музыкальных и театральных талантах; работы его сподвижников и учеников, от Левитана до Коровина, оставивших исключительно светлые воспоминания о наставнике.
