В Казани два исторических здания получили статус объектов культурного наследия

Покровский храм, построенный в 1703 году, и часовня при храмовом комплексе церкви Николы Нисского 1893 года постройки включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

На улице Баумана будут установлены четкие границы территорий исторических зданий. Как уточнили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия, линии охраны зафиксируют с помощью высокоточных спутниковых геодезических методов — это позволит эффективнее контролировать соблюдение требований по сохранению и реставрации.

Ранее сообщалось, что Дом купца Васиярова в Новом Ильмово хотят включить в реестр культурного наследия.

Анна Кайдалова