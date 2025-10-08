Дом купца Васиярова в Новом Ильмово хотят включить в реестр культурного наследия

Дом купца В. О. Васиярова, построенный в 1910 году и расположенный в селе Новое Ильмово Дрожжановского района Татарстана, хотят включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Соответствующий документ от комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия проходит антикоррупционную экспертизу.

Эксперты пришли к выводу, что дом обладает историко-архитектурной, художественной и научной ценностью. Здание является значимым элементом истории села и Республики Татарстан. Эксперты установили, что дом соответствует определению объекта культурного наследия и имеет все основания для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта регионального значения.

«Дом купца В. О. Васиярова» построен из красного кирпича, изготовленного из местного материала в 1885 году. Василий Васияров — местный купец, который в конце XIX века и до 30-х годов торговал текстильными товарами, привозимыми из Симбирска. На первом этаже жила семья купца, а в подвале находилась лавка по продаже текстиля из Симбирска. В разные годы здание использовалось как изба-читальня, школа, сельский Совет депутатов, библиотека и магазин.

Анна Кайдалова