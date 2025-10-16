Ярославская область возьмет на себя транспортные полномочия во всех округах

В Ярославской области завершится централизация транспортного обслуживания, полномочия перейдут от местной власти на уровень региона во всех муниципальных округах. Законопроект об этом внесен в областную думу губернатором Михаилом Евраевым.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023–2024 годах эти полномочия уже переданы для ряда округов, включая Ярославль, Рыбинск, Даниловский, Переславль-Залесский, Ростовский, Рыбинский, Угличский и Ярославский муниципальные округа.

Новый проект закона предлагает, начиная с 1 января 2026 года, передать аналогичные полномочия для Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского, Пошехонского и Тутаевского муниципальных округов. В правительстве считают, что это улучшит качество транспортных услуг для жителей этих районов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что до конца 2025 года регион приобретет более 200 автобусов для работы на межмуниципальных маршрутах и маршрутах внутри округов.

Реализация закона потребует дополнительных ассигнований из бюджета области. В 2026 году затраты составят 515 млн руб.

Антон Голицын