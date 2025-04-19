Для Ярославля и Рыбинска хотят купить 90 троллейбусов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о планах по обновлению общественного транспорта. До конца 2025 года регион приобретет более 200 автобусов для работы на межмуниципальных маршрутах и маршрутах внутри округов. В 2026 году планируется закупка свыше 90 троллейбусов и 40 электробусов для Ярославля и Рыбинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мы стремимся к комплексному обновлению парка, чтобы жители всех округов области могли пользоваться комфортным и безопасным транспортом»,— отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Господин Евраев отметил, что за последние годы в область поступило 774 новых автобуса, работающих в Ярославле, Ярославском округе и Рыбинске. В этом году для Рыбинска, Ростовского, Угличского и Переславль-Залесского округов было приобретено 129 автобусов. До конца апреля семь автобусов поступят в Даниловский округ.

Вся новая техника будет оформлена в желтом цвете с надписями «Яавтобус» и «Яэлектробус». С момента запуска в Ярославле и Ярославском округе новые транспортные средства перевезли более 189 млн пассажиров.

Особое внимание уделяется развитию электротранспорта. В 2026 году планируется приобрести более 50 троллейбусов с автономным ходом для Ярославля. Это позволит убрать часть воздушной контактной сети в историческом центре города. В Рыбинск направят 40 таких троллейбусов. Заявка на бюджетные кредиты для нового подвижного состава уже формируется.

Антон Голицын