Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по агроэкспорту

Ростовская область вошла в тройку лидеров с самым высоким объемом агропроизводства и экспортным потенциалом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на рейтинг федерального центра «Агроэкспорт».

Согласно исследованию, область возглавила список наряду с Белгородской и Воронежской областями. Оценка проводилась по 22 показателям, отражающим развитие агропроизводства и продвижение российской продукции на мировые рынки.

Регионы разделены на три группы: с очень высоким, высоким и средним уровнем экономики сектора. В первую группу вошли Белгородская, Ростовская, Воронежская области, во вторую — Калининградская, Пензенская области, Удмуртская Республика, в третью – Псковская, Костромская и Амурская области.

По данным минсельхозпрода Ростовской области, на сегодняшний день донская продукция поставляется в 100 стран мира, прежде всего в страны Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии, Латинской Америки. Отмечается, в 2025 году отмечается увеличение экспорта продукции масложировой отрасли, а также мясной и молочной продукции.

Константин Соловьев