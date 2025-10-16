ВШЭ возглавила рейтинг Forbes вузов с лучшей репутацией у работодателей

Forbes составил рейтинг из 20 российских университетов с лучшей репутацией у работодателей. В пятерку лидеров вошли ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ и СПбГУ.

В список также попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Финансовый университет при правительстве РФ, ИТМО, РАНХиГС, МИРЭА, РЭУ имени Г. В. Плеханова, НИЯУ МИФИ, Уральский федеральный университет, МГИМО, МИСиС, КФУ, РЭШ, Томский политехнический университет, МАИ и РХТУ имени Д. И. Менделеева.

При составлении списка были опрошены компании из списка 168 лучших работодателей России по версии Forbes. В него входят в том числе «Авито», ВТБ, ГК «Самолет», «Аэрофлот» и «Алроса». «Все эти компании предлагают конкурентную зарплату и оптимальные условия труда, отличаются прозрачным корпоративным управлением»,— отмечается в публикации Forbes.

В рейтинге 100 лучших вузов России от RAEX первое место в этом году занял МГУ имени М. В. Ломоносова. На втором месте оказался МГТУ им. Н. Э. Баумана, на третьем — МФТИ.