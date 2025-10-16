Силы ПВО за ночь сбили 51 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 12 беспилотников самолетного типа над Саратовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 11 БПЛА сбили над Волгоградской областью, восемь — над Ростовской областью, шесть — над Крымом, по четыре — над Брянской и Воронежской областями, три — над Белгородской областью, по одному — над Курской областью, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция, также нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов. Соседняя Воронежская область после атаки дронов тоже частично осталась без электричества. В Брянской и Ростовской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.