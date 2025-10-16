У мамы есть секрет

Ванесса Паради выпустила новый альбом «Le Retour Des Beaux Jours» («Возвращение прекрасных времен»). Послушав его, Игорь Гаврилов обнаружил, что за всю свою 38-летнюю карьеру певица не разочаровала его ни разу.

«Le Retour Des Beaux Jours» — первый альбом французской певицы и актрисы Ванессы Паради за семь лет. За это время она, казалось, смирилась со своим пребыванием в тени дочери-звезды. Лили Роуз-Депп, дочь Ванессы Паради, рожденная в 14-летнем браке с Джонни Деппом, сегодня одна из самых востребованных персон в шоу-бизнесе.

В 2023 году Абель Тесфайе, более известный под сценическим именем The Weeknd, снял Роуз-Депп в главной роли в своем сериале «Кумир». Лили Роуз-Депп сыграла своенравную звезду, склонную к излишествам любительницу роскоши, окруженную менеджерами и пиарщицами. Сериал был признан провальным, зато вошедшая в него песня Роуз-Депп «One Of The Girls» стала мировым хитом, на Spotify ее послушали более 1 млрд раз. А последнее достижение девушки — главная роль в фильме Роберта Эггерса «Носферату». Критики были в восторге от ее игры. На этом фоне мама Лили Роуз-Депп, можно сказать, потерялась. Если ее и вспоминала широкая публика, то в основном благодаря рекламе Chanel: у Ванессы Паради с брендом многолетний контракт.

А в конце 1980-х — начале 1990-х Ванесса Паради была звездой, чья популярность вполне сравнима с сегодняшним успехом 26-летней Роуз-Депп. После появления хита «Joe Le Taxi» внимание к 14-летней Паради было неприлично пристальным, тонкоголосая певица стала кем-то вроде Лолиты французской эстрады, а вскоре оказалась и на вершине британских чартов.

За дебютным альбомом Ванессы Паради «M&J» (1988) последовал «Variations Sur Le Meme T’aime» (1990), тексты для которого написал 62-летний Серж Генсбур. Паради была в его вкусе по всем параметрам. В названии альбома («"Люблю тебя" на все лады») была заложена отсылка к дуэту Генсбура и Джейн Биркин «Je T’aime... Moi Non Plus». Альбом в целом продавался даже лучше «M&J», хотя превзойти успех «Joe Le Taxi» не смогла ни одна из новых песен. Для умершего в 1991 году Генсбура «Variations Sur Le Meme T’aime» стал последним альбомом, к которому он приложил руку.

В 1992 году новый соавтор, Ленни Кравиц, привлек внимание публики к очередному хиту Паради «Be My Baby», который прорвался в чарты Франции и Великобритании. Успех «One Of The Girls» и сотрудничества Лили Роуз-Депп с The Weeknd сегодня выглядят как эхо альянса Паради и Кравица.

В 1990-е кинокарьера Ванессы Паради догнала успехи в музыке. Среди ее экранных хитов — «Один шанс на двоих», где ее партнером был Жан-Поль Бельмондо, и «Любовники с Понт-Неф» Патриса Леконта.

В конце 1990-х у француженки завязались отношения с Джонни Деппом, и их последующие совместные 15 лет были образцово-показательным браком творческих персон. Они расстались без скандалов. Ванесса Паради даже поддержала Деппа во время его громкого бракоразводного процесса с Эмбер Хёрд. Памятником их любви стал блестящий альбом «Love Song» (2013), над которым Паради работала уже с новым возлюбленным — музыкантом и актером Бенжаменом Бьоле. Однако в записи песни «New Year» приняли участие Джонни Депп и Лили Роуз-Депп.

В свежем альбоме «Le Retour Des Beaux Jours» голос Лили Роуз-Депп также слышен. Песня «I Am Alive» — трогательный дуэт матери и дочери, фортепианная баллада, в которой голоса двух певиц сочетаются почти идеально, причем они не делят куплеты, а поют в унисон. Сопровождающая скрипичная группа оркестра дает песне впечатляющее развитие, слегка напоминающее оркестровые работы Бьорк. Струнные были записаны на студии Abbey Road в Лондоне.

У Ванессы Паради и Джонни Деппа есть еще и сын Джек, он тоже занимается музыкой. Для нового альбома мамы Джек сочинил джазовый трек «Elements» с красивой солирующей трубой.

А большую часть музыки для альбома Ванессы Паради в этот раз написал Этьен Дао, еще один поп-ветеран. Его карьера насчитывает 45 лет.

В прессе можно найти такие, например, характеристики его вклада в жанр: «Дао — архитектор современной французской музыки, построивший мост между Сержем Генсбуром и группой Phoenix». В 1980-е Дао вывел французскую поп-музыку из шансонного гетто, она больше не была закрытым клубом и стала звучать как часть Европы.

В «Le Retour Des Beaux Jours» у Дао и Паради есть заразительный трек «Bouquet Final» с отголосками филадельфийского соула. Он мгновенно запоминается — не случайно 52-летняя Паради сделала его флагманским синглом альбома. Каждая песня «Le Retour Des Beaux Jours» сделана в своем отдельном стиле — от трип-хопа до поп-музыки 1960-х. Соавтором Этьена Дао в большинстве песен альбома стал композитор Жан-Луи Пьеро. Однако авторство самой дерзкой песни альбома, «Tresor», принадлежит исключительно Ванессе Паради. В ней она отдает дань уважения Эми Уайнхаус, а заодно демонстрирует слушателям, в том числе любимым детям-звездам, свои авторские таланты, которые с годами стали весьма впечатляющими. Словом, списывать маму со счетов точно не стоит.