У мамы есть секрет
Вышел новый альбом Ванессы Паради
Ванесса Паради выпустила новый альбом «Le Retour Des Beaux Jours» («Возвращение прекрасных времен»). Послушав его, Игорь Гаврилов обнаружил, что за всю свою 38-летнюю карьеру певица не разочаровала его ни разу.
В последние годы заметная в основном благодаря рекламе Chanel Ванесса Паради может вернуться на музыкальный олимп
Фото: Benoit Tessier / Reuters
«Le Retour Des Beaux Jours» — первый альбом французской певицы и актрисы Ванессы Паради за семь лет. За это время она, казалось, смирилась со своим пребыванием в тени дочери-звезды. Лили Роуз-Депп, дочь Ванессы Паради, рожденная в 14-летнем браке с Джонни Деппом, сегодня одна из самых востребованных персон в шоу-бизнесе.
В 2023 году Абель Тесфайе, более известный под сценическим именем The Weeknd, снял Роуз-Депп в главной роли в своем сериале «Кумир». Лили Роуз-Депп сыграла своенравную звезду, склонную к излишествам любительницу роскоши, окруженную менеджерами и пиарщицами. Сериал был признан провальным, зато вошедшая в него песня Роуз-Депп «One Of The Girls» стала мировым хитом, на Spotify ее послушали более 1 млрд раз. А последнее достижение девушки — главная роль в фильме Роберта Эггерса «Носферату». Критики были в восторге от ее игры. На этом фоне мама Лили Роуз-Депп, можно сказать, потерялась. Если ее и вспоминала широкая публика, то в основном благодаря рекламе Chanel: у Ванессы Паради с брендом многолетний контракт.
А в конце 1980-х — начале 1990-х Ванесса Паради была звездой, чья популярность вполне сравнима с сегодняшним успехом 26-летней Роуз-Депп. После появления хита «Joe Le Taxi» внимание к 14-летней Паради было неприлично пристальным, тонкоголосая певица стала кем-то вроде Лолиты французской эстрады, а вскоре оказалась и на вершине британских чартов.
За дебютным альбомом Ванессы Паради «M&J» (1988) последовал «Variations Sur Le Meme T’aime» (1990), тексты для которого написал 62-летний Серж Генсбур. Паради была в его вкусе по всем параметрам. В названии альбома («"Люблю тебя" на все лады») была заложена отсылка к дуэту Генсбура и Джейн Биркин «Je T’aime... Moi Non Plus». Альбом в целом продавался даже лучше «M&J», хотя превзойти успех «Joe Le Taxi» не смогла ни одна из новых песен. Для умершего в 1991 году Генсбура «Variations Sur Le Meme T’aime» стал последним альбомом, к которому он приложил руку.
В 1992 году новый соавтор, Ленни Кравиц, привлек внимание публики к очередному хиту Паради «Be My Baby», который прорвался в чарты Франции и Великобритании. Успех «One Of The Girls» и сотрудничества Лили Роуз-Депп с The Weeknd сегодня выглядят как эхо альянса Паради и Кравица.
В 1990-е кинокарьера Ванессы Паради догнала успехи в музыке. Среди ее экранных хитов — «Один шанс на двоих», где ее партнером был Жан-Поль Бельмондо, и «Любовники с Понт-Неф» Патриса Леконта.
В конце 1990-х у француженки завязались отношения с Джонни Деппом, и их последующие совместные 15 лет были образцово-показательным браком творческих персон. Они расстались без скандалов. Ванесса Паради даже поддержала Деппа во время его громкого бракоразводного процесса с Эмбер Хёрд. Памятником их любви стал блестящий альбом «Love Song» (2013), над которым Паради работала уже с новым возлюбленным — музыкантом и актером Бенжаменом Бьоле. Однако в записи песни «New Year» приняли участие Джонни Депп и Лили Роуз-Депп.
Обложка альбома «Le Retour Des Beaux Jours» Ванессы Паради
Фото: Universal Music
В свежем альбоме «Le Retour Des Beaux Jours» голос Лили Роуз-Депп также слышен. Песня «I Am Alive» — трогательный дуэт матери и дочери, фортепианная баллада, в которой голоса двух певиц сочетаются почти идеально, причем они не делят куплеты, а поют в унисон. Сопровождающая скрипичная группа оркестра дает песне впечатляющее развитие, слегка напоминающее оркестровые работы Бьорк. Струнные были записаны на студии Abbey Road в Лондоне.
У Ванессы Паради и Джонни Деппа есть еще и сын Джек, он тоже занимается музыкой. Для нового альбома мамы Джек сочинил джазовый трек «Elements» с красивой солирующей трубой.
А большую часть музыки для альбома Ванессы Паради в этот раз написал Этьен Дао, еще один поп-ветеран. Его карьера насчитывает 45 лет.
В прессе можно найти такие, например, характеристики его вклада в жанр: «Дао — архитектор современной французской музыки, построивший мост между Сержем Генсбуром и группой Phoenix». В 1980-е Дао вывел французскую поп-музыку из шансонного гетто, она больше не была закрытым клубом и стала звучать как часть Европы.
В «Le Retour Des Beaux Jours» у Дао и Паради есть заразительный трек «Bouquet Final» с отголосками филадельфийского соула. Он мгновенно запоминается — не случайно 52-летняя Паради сделала его флагманским синглом альбома. Каждая песня «Le Retour Des Beaux Jours» сделана в своем отдельном стиле — от трип-хопа до поп-музыки 1960-х. Соавтором Этьена Дао в большинстве песен альбома стал композитор Жан-Луи Пьеро. Однако авторство самой дерзкой песни альбома, «Tresor», принадлежит исключительно Ванессе Паради. В ней она отдает дань уважения Эми Уайнхаус, а заодно демонстрирует слушателям, в том числе любимым детям-звездам, свои авторские таланты, которые с годами стали весьма впечатляющими. Словом, списывать маму со счетов точно не стоит.