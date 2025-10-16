Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У мамы есть секрет

Вышел новый альбом Ванессы Паради

Ванесса Паради выпустила новый альбом «Le Retour Des Beaux Jours» («Возвращение прекрасных времен»). Послушав его, Игорь Гаврилов обнаружил, что за всю свою 38-летнюю карьеру певица не разочаровала его ни разу.

В последние годы заметная в основном благодаря рекламе Chanel Ванесса Паради может вернуться на музыкальный олимп

В последние годы заметная в основном благодаря рекламе Chanel Ванесса Паради может вернуться на музыкальный олимп

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В последние годы заметная в основном благодаря рекламе Chanel Ванесса Паради может вернуться на музыкальный олимп

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Le Retour Des Beaux Jours» — первый альбом французской певицы и актрисы Ванессы Паради за семь лет. За это время она, казалось, смирилась со своим пребыванием в тени дочери-звезды. Лили Роуз-Депп, дочь Ванессы Паради, рожденная в 14-летнем браке с Джонни Деппом, сегодня одна из самых востребованных персон в шоу-бизнесе.

В 2023 году Абель Тесфайе, более известный под сценическим именем The Weeknd, снял Роуз-Депп в главной роли в своем сериале «Кумир». Лили Роуз-Депп сыграла своенравную звезду, склонную к излишествам любительницу роскоши, окруженную менеджерами и пиарщицами. Сериал был признан провальным, зато вошедшая в него песня Роуз-Депп «One Of The Girls» стала мировым хитом, на Spotify ее послушали более 1 млрд раз. А последнее достижение девушки — главная роль в фильме Роберта Эггерса «Носферату». Критики были в восторге от ее игры. На этом фоне мама Лили Роуз-Депп, можно сказать, потерялась. Если ее и вспоминала широкая публика, то в основном благодаря рекламе Chanel: у Ванессы Паради с брендом многолетний контракт.

А в конце 1980-х — начале 1990-х Ванесса Паради была звездой, чья популярность вполне сравнима с сегодняшним успехом 26-летней Роуз-Депп. После появления хита «Joe Le Taxi» внимание к 14-летней Паради было неприлично пристальным, тонкоголосая певица стала кем-то вроде Лолиты французской эстрады, а вскоре оказалась и на вершине британских чартов.

За дебютным альбомом Ванессы Паради «M&J» (1988) последовал «Variations Sur Le Meme T’aime» (1990), тексты для которого написал 62-летний Серж Генсбур. Паради была в его вкусе по всем параметрам. В названии альбома («"Люблю тебя" на все лады») была заложена отсылка к дуэту Генсбура и Джейн Биркин «Je T’aime... Moi Non Plus». Альбом в целом продавался даже лучше «M&J», хотя превзойти успех «Joe Le Taxi» не смогла ни одна из новых песен. Для умершего в 1991 году Генсбура «Variations Sur Le Meme T’aime» стал последним альбомом, к которому он приложил руку.

В 1992 году новый соавтор, Ленни Кравиц, привлек внимание публики к очередному хиту Паради «Be My Baby», который прорвался в чарты Франции и Великобритании. Успех «One Of The Girls» и сотрудничества Лили Роуз-Депп с The Weeknd сегодня выглядят как эхо альянса Паради и Кравица.

В 1990-е кинокарьера Ванессы Паради догнала успехи в музыке. Среди ее экранных хитов — «Один шанс на двоих», где ее партнером был Жан-Поль Бельмондо, и «Любовники с Понт-Неф» Патриса Леконта.

В конце 1990-х у француженки завязались отношения с Джонни Деппом, и их последующие совместные 15 лет были образцово-показательным браком творческих персон. Они расстались без скандалов. Ванесса Паради даже поддержала Деппа во время его громкого бракоразводного процесса с Эмбер Хёрд. Памятником их любви стал блестящий альбом «Love Song» (2013), над которым Паради работала уже с новым возлюбленным — музыкантом и актером Бенжаменом Бьоле. Однако в записи песни «New Year» приняли участие Джонни Депп и Лили Роуз-Депп.

Обложка альбома «Le Retour Des Beaux Jours» Ванессы Паради

Обложка альбома «Le Retour Des Beaux Jours» Ванессы Паради

Фото: Universal Music

Обложка альбома «Le Retour Des Beaux Jours» Ванессы Паради

Фото: Universal Music

В свежем альбоме «Le Retour Des Beaux Jours» голос Лили Роуз-Депп также слышен. Песня «I Am Alive» — трогательный дуэт матери и дочери, фортепианная баллада, в которой голоса двух певиц сочетаются почти идеально, причем они не делят куплеты, а поют в унисон. Сопровождающая скрипичная группа оркестра дает песне впечатляющее развитие, слегка напоминающее оркестровые работы Бьорк. Струнные были записаны на студии Abbey Road в Лондоне.

У Ванессы Паради и Джонни Деппа есть еще и сын Джек, он тоже занимается музыкой. Для нового альбома мамы Джек сочинил джазовый трек «Elements» с красивой солирующей трубой.

А большую часть музыки для альбома Ванессы Паради в этот раз написал Этьен Дао, еще один поп-ветеран. Его карьера насчитывает 45 лет.

В прессе можно найти такие, например, характеристики его вклада в жанр: «Дао — архитектор современной французской музыки, построивший мост между Сержем Генсбуром и группой Phoenix». В 1980-е Дао вывел французскую поп-музыку из шансонного гетто, она больше не была закрытым клубом и стала звучать как часть Европы.

В «Le Retour Des Beaux Jours» у Дао и Паради есть заразительный трек «Bouquet Final» с отголосками филадельфийского соула. Он мгновенно запоминается — не случайно 52-летняя Паради сделала его флагманским синглом альбома. Каждая песня «Le Retour Des Beaux Jours» сделана в своем отдельном стиле — от трип-хопа до поп-музыки 1960-х. Соавтором Этьена Дао в большинстве песен альбома стал композитор Жан-Луи Пьеро. Однако авторство самой дерзкой песни альбома, «Tresor», принадлежит исключительно Ванессе Паради. В ней она отдает дань уважения Эми Уайнхаус, а заодно демонстрирует слушателям, в том числе любимым детям-звездам, свои авторские таланты, которые с годами стали весьма впечатляющими. Словом, списывать маму со счетов точно не стоит.

Фотогалерея

Жизнь и творчество Ванессы Паради

Предыдущая фотография
Ванесса Паради в школе поклонников Жака Мартина, 1981 год

Ванесса Паради в школе поклонников Жака Мартина, 1981 год

Фото: East News

Ванесса Паради стала звездой в 14 лет. В апреле 1987 года вышла ее песня «Joe le taxi», занявшая первые строчки европейских чартов. В 1988-м она выпустила дебютный музыкальный альбом «M&amp;J», ставший платиновым

Ванесса Паради стала звездой в 14 лет. В апреле 1987 года вышла ее песня «Joe le taxi», занявшая первые строчки европейских чартов. В 1988-м она выпустила дебютный музыкальный альбом «M&J», ставший платиновым

Фото: East News

Кинодебютом Паради стала мелодрама Жан-Клода Бриссо «Белая свадьба», снятая в 1989 году (кадр из фильма на фото). За главную роль и откровенные сцены Паради часто подвергалась критике, но 17-летняя актриса тогда говорила, что они нужны для истории

Кинодебютом Паради стала мелодрама Жан-Клода Бриссо «Белая свадьба», снятая в 1989 году (кадр из фильма на фото). За главную роль и откровенные сцены Паради часто подвергалась критике, но 17-летняя актриса тогда говорила, что они нужны для истории

Фото: La Sept Cinema

За роль в фильме «Белая свадьба» (кадр на фото) Паради получила французскую премию Сезар за лучший дебют. После этого актриса не снималась в кино пять лет и сконцентрировалась на своей музыкальной карьере

За роль в фильме «Белая свадьба» (кадр на фото) Паради получила французскую премию Сезар за лучший дебют. После этого актриса не снималась в кино пять лет и сконцентрировалась на своей музыкальной карьере

Фото: La Sept Cinema

Второй студийный альбом Ванессы Паради «Variations Sur le Meme T`Aime» (1990) из 12 композиций стал последней работой Сержа Генсбура (на фото). Французский поэт и композитор написал для него семь песен

Второй студийный альбом Ванессы Паради «Variations Sur le Meme T`Aime» (1990) из 12 композиций стал последней работой Сержа Генсбура (на фото). Французский поэт и композитор написал для него семь песен

Фото: East News

В 1991 году 19-летняя Паради снялась в рекламе Chanel (на фото) — так началось сотрудничество французской марки и актрисы. Карл Лагерфельд считал Паради своей музой и часто работал с ней напрямую

В 1991 году 19-летняя Паради снялась в рекламе Chanel (на фото) — так началось сотрудничество французской марки и актрисы. Карл Лагерфельд считал Паради своей музой и часто работал с ней напрямую

Фото: Chanel

Ванесса Паради и Жерар Депардье в фильме «Элиза». Фильм-драма, посвященный памяти Сержа Генсбура, автора заглавной песни, 1995 год

Ванесса Паради и Жерар Депардье в фильме «Элиза». Фильм-драма, посвященный памяти Сержа Генсбура, автора заглавной песни, 1995 год

Фото: East News

Ленни Кравиц и Ванесса Паради на показе Chanel, 1995 год

Ленни Кравиц и Ванесса Паради на показе Chanel, 1995 год

Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images

Ален Делон (слева), Ванесса Паради и Жан-Поль Бельмондо в фильме «Один шанс на двоих», 1998 год

Ален Делон (слева), Ванесса Паради и Жан-Поль Бельмондо в фильме «Один шанс на двоих», 1998 год

Фото: East News

Кадр из фильма «Девушка на мосту», 1999 год

Кадр из фильма «Девушка на мосту», 1999 год

Фото: Canal+

Ванесса Паради и дизайнер Карл Лагерфельд на открытии рождественских витрин универмага Printemps Haussmann в Париже, 2011 год

Ванесса Паради и дизайнер Карл Лагерфельд на открытии рождественских витрин универмага Printemps Haussmann в Париже, 2011 год

Фото: East News

Пожалуй, самый громкий роман в жизни Ванессы Паради — с Джонни Деппом. Пара состояла в отношениях 14 лет, у них двое детей, однако они никогда не были женаты. В 2012-м союз окончательно распался. При этом после расставания актеры сохранили хорошие отношения

Пожалуй, самый громкий роман в жизни Ванессы Паради — с Джонни Деппом. Пара состояла в отношениях 14 лет, у них двое детей, однако они никогда не были женаты. В 2012-м союз окончательно распался. При этом после расставания актеры сохранили хорошие отношения

Фото: Frederic SOULOY / Gamma-Rapho / Getty Images

Джонни Депп и Ванесса Паради гуляют с детьми в лондонском парке, 2002 год

Джонни Депп и Ванесса Паради гуляют с детьми в лондонском парке, 2002 год

Фото: East News

Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп (справа) на показе круизной коллекции Chanel Resort 2020

Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп (справа) на показе круизной коллекции Chanel Resort 2020

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Общее состояние Ванессы Паради оценивается в $100 млн

Общее состояние Ванессы Паради оценивается в $100 млн

Фото: Pascal Le Segretain / WireImage

«Зрелость ко мне приходит не всегда так, как про это думают. На мое становление влияли вещи и прекрасные, и отвратительные, я даже не знаю всего. Наоборот. Я волнуюсь о тривиальных вещах. На самом деле, не такие уж они банальные. Моя, нет, наша работа включает в себя много рисков и вопросов: хорошо ли ты делаешь свою работу, а если да, то сколько ты сможешь держать планку? Вы всегда чувствуете на себе критический взгляд и существуете ровно до тех пор, пока вас ценят и любят»

«Зрелость ко мне приходит не всегда так, как про это думают. На мое становление влияли вещи и прекрасные, и отвратительные, я даже не знаю всего. Наоборот. Я волнуюсь о тривиальных вещах. На самом деле, не такие уж они банальные. Моя, нет, наша работа включает в себя много рисков и вопросов: хорошо ли ты делаешь свою работу, а если да, то сколько ты сможешь держать планку? Вы всегда чувствуете на себе критический взгляд и существуете ровно до тех пор, пока вас ценят и любят»

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Следующая фотография
1 / 16

Ванесса Паради в школе поклонников Жака Мартина, 1981 год

Фото: East News

Ванесса Паради стала звездой в 14 лет. В апреле 1987 года вышла ее песня «Joe le taxi», занявшая первые строчки европейских чартов. В 1988-м она выпустила дебютный музыкальный альбом «M&J», ставший платиновым

Фото: East News

Кинодебютом Паради стала мелодрама Жан-Клода Бриссо «Белая свадьба», снятая в 1989 году (кадр из фильма на фото). За главную роль и откровенные сцены Паради часто подвергалась критике, но 17-летняя актриса тогда говорила, что они нужны для истории

Фото: La Sept Cinema

За роль в фильме «Белая свадьба» (кадр на фото) Паради получила французскую премию Сезар за лучший дебют. После этого актриса не снималась в кино пять лет и сконцентрировалась на своей музыкальной карьере

Фото: La Sept Cinema

Второй студийный альбом Ванессы Паради «Variations Sur le Meme T`Aime» (1990) из 12 композиций стал последней работой Сержа Генсбура (на фото). Французский поэт и композитор написал для него семь песен

Фото: East News

В 1991 году 19-летняя Паради снялась в рекламе Chanel (на фото) — так началось сотрудничество французской марки и актрисы. Карл Лагерфельд считал Паради своей музой и часто работал с ней напрямую

Фото: Chanel

Ванесса Паради и Жерар Депардье в фильме «Элиза». Фильм-драма, посвященный памяти Сержа Генсбура, автора заглавной песни, 1995 год

Фото: East News

Ленни Кравиц и Ванесса Паради на показе Chanel, 1995 год

Фото: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images

Ален Делон (слева), Ванесса Паради и Жан-Поль Бельмондо в фильме «Один шанс на двоих», 1998 год

Фото: East News

Кадр из фильма «Девушка на мосту», 1999 год

Фото: Canal+

Ванесса Паради и дизайнер Карл Лагерфельд на открытии рождественских витрин универмага Printemps Haussmann в Париже, 2011 год

Фото: East News

Пожалуй, самый громкий роман в жизни Ванессы Паради — с Джонни Деппом. Пара состояла в отношениях 14 лет, у них двое детей, однако они никогда не были женаты. В 2012-м союз окончательно распался. При этом после расставания актеры сохранили хорошие отношения

Фото: Frederic SOULOY / Gamma-Rapho / Getty Images

Джонни Депп и Ванесса Паради гуляют с детьми в лондонском парке, 2002 год

Фото: East News

Ванесса Паради с дочерью Лили-Роуз Депп (справа) на показе круизной коллекции Chanel Resort 2020

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Общее состояние Ванессы Паради оценивается в $100 млн

Фото: Pascal Le Segretain / WireImage

«Зрелость ко мне приходит не всегда так, как про это думают. На мое становление влияли вещи и прекрасные, и отвратительные, я даже не знаю всего. Наоборот. Я волнуюсь о тривиальных вещах. На самом деле, не такие уж они банальные. Моя, нет, наша работа включает в себя много рисков и вопросов: хорошо ли ты делаешь свою работу, а если да, то сколько ты сможешь держать планку? Вы всегда чувствуете на себе критический взгляд и существуете ровно до тех пор, пока вас ценят и любят»

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Смотреть

Новости компаний Все