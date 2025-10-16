Четырехкратная олимпийская чемпионка Ариарн Титмус ушла из плавания

25-летняя австралийская пловчиха Ариарн Титмус анонсировала завершение карьеры. Соответствующий пост опубликован на странице четырехкратной олимпийской чемпионки в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В видео, опубликованном в социальной сети, Ариарн Титмус говорит, что «поворотным моментом» для нее стали проблемы со здоровьем, возникшие во время подготовки к Олимпиаде 2024 года в Париже и «морально потрясшие» спортсменку. Незадолго до соревнований она перенесла операцию по удалению двух доброкачественных опухолей. Поначалу специалисты заподозрили рак.

На счету Ариарн Титмус золото Токио и Парижа на дистанции 400 м вольным стилем, на Олимпиаде в японской столице она также взяла высшую награду на 200 м вольным стилем (в этой дисциплине она удерживает мировой рекорд), во французской столице — в кролевой эстафете 4х200 м. На ее счету также три олимпийских серебра и одна бронза. Помимо этого, в активе австралийки четыре золота, два серебра и три бронзы чемпионатов мира.

Арнольд Кабанов