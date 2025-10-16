Штраф за продажу детям ГСМ в Ярославской области составит 100 тыс. для юрлиц

Штраф за продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей в Ярославской области составит 3 тыс. руб. для граждан, 30 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В случае повторного нарушения в течение года гражданам придется заплатить 5 тыс. руб., должностным лицам — 50 тыс. руб., юридическим — 200 тыс. руб. Перечень запрещенных для продажи детям материалов будет определен постановлением правительства региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сам закон о запрете продажи этих веществ пока не принят. Депутаты областной думы отложили его принятие для более подробного изучения. Министр АПК и потребительского рынка региона Евгений Тихонов объяснил вводимые меры заботой о здоровье несовершеннолетних. Депутаты предположили, что речь идет о борьбе с вандализмом и вовлечением детей в террористическую деятельность.

Антон Голицын