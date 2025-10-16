В Ульяновской области пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей

В полиции Ульяновской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту телефонного мошенничества в особо крупном размере, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в дежурную часть отделения полиции Павловского района обратилась 76-летняя местная жительница с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества, лишившись 7 млн руб.

Пенсионерка пояснила, что 8 октября ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что мошенники пытаются совершить хищение ее сбережений для финансирования иностранных вооруженных сил, в связи с чем в целях сохранения денежных средств необходимо разместить накопления на «безопасном» счете через инкассатора. Женщина поверила мошеннику и, обналичив свои накопления, в тот же день передала их «инкассатору», в роли которого выступил молодой человек 20-25 лет. В полиции также проводятся мероприятия по поиску «инкассатора».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», рекордная сумма была отдана жителем региона на прошлой неделе. Успешный ульяновский 35-летний бизнесмен, имеющий отношения к крупной торговой сети, отдал телефонным мошенникам, действовавшим по аналогичной схеме, 22 млн руб., перечислив их «на безопасные счета».

Андрей Васильев, Ульяновск