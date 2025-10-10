В Ульяновске бизнесмен отдал телефонным мошенникам 22 млн рублей

В Ульяновске жертвой телефонных мошенников стал молодой бизнесмен, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в полицию обратился 35-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. В ходе опроса выяснилось, что молодой человек стал жертвой старой и давно всем известной схемы мошенничества. Он пояснил, что 2 октября он в мессенджере получил сообщение от якобы руководителя своей организации, который в переписке сообщил о том. что якобы правоохранительные органы выявили попытку хищения средств предпринимателя преступниками из государства ближнего зарубежья. «Скоро с вами свяжется представитель правоохранительных органов, выслушайте его и окажите содействие в расследовании»,— попросил псевдоруководитель. После этого действительно пострадавшему позвонил другой мошенник, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что в результате спецоперации попытка хищения личных накоплений гражданина пресечена, однако в целях предотвращения следующих подобных посягательств необходимо срочно перенести денежные средства на «безопасные» счета. Следуя полученным инструкциям, потерпевший приобрел новый телефон для дальнейшего общения с «силовиками», обналичил через банкомат собственные сбережения и в течении недели при помощи другого банкомата перевел на 86 различных счетов мошенников 21,7 млн руб.

«Только после общения с настоящим руководителем своей организации заявитель осознал, что стал жертвой мошеннических действий и обратился в полицию»,— отмечают в полиции.

Фамилию и статус пострадавшего в полиции не раскрывают. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «Ъ-Волга», что пострадавший — крупный ульяновский бизнесмен, имеющий отношение к одной из известных торговых сетей. По словам собеседника, бизнесмен признался полиции, что «вообще-то слышал о подобных схемах мошенничества, но почему-то в этот раз поверил, что ему пишет начальник.

По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) возбуждено уголовное дело.

Андрей Васильев, Ульяновск