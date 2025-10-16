Экс-спортивный директор ЦСКА Мовсесьян стал заместителем гендиректора «Спартака»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Андрея Мовсесьяна на пост заместителя генерального директора. Он будет отвечать за российское направлению селекции и развитие молодежного футбола.

«Рад присоединиться к великому клубу ''Спартак'', который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы», — приводит слова господина Мовсесьяна пресс-служба клуба.

Ранее Андрей Мовсесьян работал в столичном ЦСКА. Сначала он занимал должность главы селекционного отдела, затем — спортивного директора.

Таисия Орлова