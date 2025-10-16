Суд снова отказался рассматривать иск к Пугачевой из-за слов про Дудаева

Тверской суд Москвы второй раз не стал рассматривать иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой. Исковое заявление было возвращено заявителю, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Там уточняется, что этот иск не подсуден Тверскому суду.

Иск был подан после интервью, которое певица дала журналистке Катерине Гордеевой (объявлена в РФ иностранным агентом). В той беседе Алла Пугачева назвала Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики («независимая Чеченская Республика Ичкерия» признана в РФ террористической организацией и запрещена) «приличным и интеллигентным человеком».

Александр Трещев счел, что высказывания певицы порочат честь, достоинство и репутацию не только его лично, но и всего народа России. Он потребовал взыскать с нее компенсацию морального вреда на 1,5 млрд руб. Иск зарегистрировали в Савеловском суде Москвы, но оставили без движения, а после передали в Тверской суд. 1 октября он вернул иск без рассмотрения.