Суд вернул иск ветерана Афганистана Трещева к Пугачевой

Тверской районный суд Москвы вернул исковое заявление ветерана боевых действий в Афганистане и юриста Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Иск был подан после интервью певицы Катерине Гордеевой (объявлена иноагентом).

В интервью Алла Пугачева назвала Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики («независимая Чеченская Республика Ичкерия» является террористической организацией и запрещена на территории РФ) «приличным и интеллигентным» человеком.

Александр Трещев утверждал, что высказывания певицы порочат честь, достоинство и репутацию не только его лично, но и всего российского народа, в том числе президента, армии и правоохранительных органов. В иске господин Трещев требовал опубликовать опровержение и взыскать с Аллы Пугачевой компенсацию морального вреда в размере 1,5 млрд руб.

Сначала исковое заявление было зарегистрировано в Савеловском суде Москвы, но оставлено без движения, после чего дело было передано в Тверской суд. 1 октября 2025 года Тверской суд вернул иск Трещеву без рассмотрения. В суде пояснили, что дело неподсудно данному суду, поэтому заявление возвращено заявителю.