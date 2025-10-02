Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд вернул иск ветерана Афганистана Трещева к Пугачевой

Тверской районный суд Москвы вернул исковое заявление ветерана боевых действий в Афганистане и юриста Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Иск был подан после интервью певицы Катерине Гордеевой (объявлена иноагентом).

В интервью Алла Пугачева назвала Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики («независимая Чеченская Республика Ичкерия» является террористической организацией и запрещена на территории РФ) «приличным и интеллигентным» человеком.

Александр Трещев утверждал, что высказывания певицы порочат честь, достоинство и репутацию не только его лично, но и всего российского народа, в том числе президента, армии и правоохранительных органов. В иске господин Трещев требовал опубликовать опровержение и взыскать с Аллы Пугачевой компенсацию морального вреда в размере 1,5 млрд руб.

Сначала исковое заявление было зарегистрировано в Савеловском суде Москвы, но оставлено без движения, после чего дело было передано в Тверской суд. 1 октября 2025 года Тверской суд вернул иск Трещеву без рассмотрения. В суде пояснили, что дело неподсудно данному суду, поэтому заявление возвращено заявителю.

Как складывалась карьера Аллы Пугачевой

«Может быть, я пою гениальнее на студии, но когда я на сцене, зрители гениальнее»
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. С детства увлекалась музыкой: уже в пятилетнем возрасте будущая певица участвовала в концерте, который проходил в Колонном зале Дома Союзов

«Может быть, я пою гениальнее на студии, но когда я на сцене, зрители гениальнее»
Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. С детства увлекалась музыкой: уже в пятилетнем возрасте будущая певица участвовала в концерте, который проходил в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Бескомпромиссно прожить в творчестве может только полный идиот»
В 1964 году Алла Пугачева поступила в Московское государственное музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение, а год спустя записала свою первую песню «Робот» для программы Всесоюзного радио «С добрым утром!». В 1967 году состоялись первые гастроли певицы в составе творческой агитбригады радиостанции «Юность», а также первое выступление на телевидении — в прямом эфире детской программы «Будильник»

«Бескомпромиссно прожить в творчестве может только полный идиот»
В 1964 году Алла Пугачева поступила в Московское государственное музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение, а год спустя записала свою первую песню «Робот» для программы Всесоюзного радио «С добрым утром!». В 1967 году состоялись первые гастроли певицы в составе творческой агитбригады радиостанции «Юность», а также первое выступление на телевидении — в прямом эфире детской программы «Будильник»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Несчастливы были мои мужья, потому что я приносила их в жертву сцене»
В 1969 году Алла Пугачева вышла замуж за литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса, а в 1971 году у них родилась дочь Кристина (на фото справа). В браке, который продлился всего четыре года, певица официально носила фамилию Орбакене, однако на концертах выступала под девичьей фамилией

«Несчастливы были мои мужья, потому что я приносила их в жертву сцене»
В 1969 году Алла Пугачева вышла замуж за литовского циркового артиста Миколаса Орбакаса, а в 1971 году у них родилась дочь Кристина (на фото справа). В браке, который продлился всего четыре года, певица официально носила фамилию Орбакене, однако на концертах выступала под девичьей фамилией

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Самое ценное для меня — это жизнь, но не моя, а человека, для которого я пою»
До начала сольной карьеры Алла Пугачева работала со многими музыкальными коллективами — ансамблями «Новый электрон», «Москвичи», «Веселые ребята», эстрадного оркестра под руководством Олега Лундстрема, а с 1980 года выступления певицы в течение многих лет сопровождала группа «Рецитал»

«Самое ценное для меня — это жизнь, но не моя, а человека, для которого я пою»
До начала сольной карьеры Алла Пугачева работала со многими музыкальными коллективами — ансамблями «Новый электрон», «Москвичи», «Веселые ребята», эстрадного оркестра под руководством Олега Лундстрема, а с 1980 года выступления певицы в течение многих лет сопровождала группа «Рецитал»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Любовь — это состояние души, когда даже последний жлоб готов отдавать, а не только брать»
После развода с Миколасом Орбакасом Алла Пугачева была замужем еще четыре раза: за кинорежиссером Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным, певцом Филиппом Киркоровым (на фото) и телеведущим Максимом Галкиным (признан иностранным агентом)

«Любовь — это состояние души, когда даже последний жлоб готов отдавать, а не только брать»
После развода с Миколасом Орбакасом Алла Пугачева была замужем еще четыре раза: за кинорежиссером Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным, певцом Филиппом Киркоровым (на фото) и телеведущим Максимом Галкиным (признан иностранным агентом)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Мои нервы были как железные канаты. Им все равно было: кто я, что я, главное — я из Советского Союза»
Первый сольный релиз Аллы Пугачевой вышел в 1975 году — им стала песня «Арлекино», с которой певица вместе с ансамблем «Веселые ребята» победила на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. Эта победа принесла Пугачевой широкую известность
На фото слева направо: певица Наташа Королева, композитор Игорь Николаев и Алла Пугачева

«Мои нервы были как железные канаты. Им все равно было: кто я, что я, главное — я из Советского Союза»
Первый сольный релиз Аллы Пугачевой вышел в 1975 году — им стала песня «Арлекино», с которой певица вместе с ансамблем «Веселые ребята» победила на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. Эта победа принесла Пугачевой широкую известность
На фото слева направо: певица Наташа Королева, композитор Игорь Николаев и Алла Пугачева

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра

«Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным»
В 1990-х годах наряду с творческой деятельностью Алла Пугачева занималась бизнесом: певица выпустила духи «Алла», а также совместно с корпорацией «Эконика» создала коллекцию обуви «Alla Pugachоva»

«Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным»
В 1990-х годах наряду с творческой деятельностью Алла Пугачева занималась бизнесом: певица выпустила духи «Алла», а также совместно с корпорацией «Эконика» создала коллекцию обуви «Alla Pugachоva»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Для меня нет мелких городов и мелких людишек, ради которых я выхожу на сцену. Не я опускаюсь до них. Я считаю за честь выступить в том городе, откуда человек не может приехать в Москву на мой концерт»
В 1980-х годах Алла Пугачева активно гастролировала по СССР и зарубежным странам: в 1982 году состоялся ее концерт в парижском зале «Олимпия», в 1986 году — благотворительное выступление в Чернобыле, в 1988 — первое турне по США. Также в конце 80-х певица основала студию «Театр песни» и проект «Рождественские встречи»

«Для меня нет мелких городов и мелких людишек, ради которых я выхожу на сцену. Не я опускаюсь до них. Я считаю за честь выступить в том городе, откуда человек не может приехать в Москву на мой концерт»
В 1980-х годах Алла Пугачева активно гастролировала по СССР и зарубежным странам: в 1982 году состоялся ее концерт в парижском зале «Олимпия», в 1986 году — благотворительное выступление в Чернобыле, в 1988 — первое турне по США. Также в конце 80-х певица основала студию «Театр песни» и проект «Рождественские встречи»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

«Если человек становится богатым или знаменитым, с ним нужно знакомиться заново!»
В 1997 году Алла Пугачева выступила на конкурсе «Евровидение» в Дублине, куда изначально должен был поехать Валерий Меладзе. По итогам голосования певица набрала 33 балла и заняла 15-е место из 25 возможных. В этом же году Пугачева объявила о возвращении на большую сцену и продолжении гастрольной деятельности, об окончании которой она заявляла ранее

«Если человек становится богатым или знаменитым, с ним нужно знакомиться заново!»
В 1997 году Алла Пугачева выступила на конкурсе «Евровидение» в Дублине, куда изначально должен был поехать Валерий Меладзе. По итогам голосования певица набрала 33 балла и заняла 15-е место из 25 возможных. В этом же году Пугачева объявила о возвращении на большую сцену и продолжении гастрольной деятельности, об окончании которой она заявляла ранее

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

«Поскольку я человек честный, врать не могу, да и не хочу, поэтому редко общаюсь с прессой»
В 2000-х годах Алла Пугачева увлеклась политикой и общественной деятельностью. В 2005 году певица стала членом Общественной палаты при президенте РФ, где занималась вопросами социального развития

«Поскольку я человек честный, врать не могу, да и не хочу, поэтому редко общаюсь с прессой»
В 2000-х годах Алла Пугачева увлеклась политикой и общественной деятельностью. В 2005 году певица стала членом Общественной палаты при президенте РФ, где занималась вопросами социального развития

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

«Мой дом — это гнездо. Но не крепость. Именно гнездо! Где можно перышки почистить»
Максим Галкин (объявлен иноагентом) и Алла Пугачева официально зарегистрировали свой брак 23 декабря 2011 года

«Мой дом — это гнездо. Но не крепость. Именно гнездо! Где можно перышки почистить»
Максим Галкин (объявлен иноагентом) и Алла Пугачева официально зарегистрировали свой брак 23 декабря 2011 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай

«Мои концерты — пир во время чумы? Да мои концерты — это чума во время пира»
В 2004 году Алла Пугачева стала художественным руководителем популярного шоу «Фабрика звезд 5», выходившего на «Первом канале». В качестве ведущей певица появлялась также в шоу «Две звезды», проекте «Фактор А», а также в некоторых программах «Радио Алла», созданного Пугачевой в 2007 году

«Мои концерты — пир во время чумы? Да мои концерты — это чума во время пира»
В 2004 году Алла Пугачева стала художественным руководителем популярного шоу «Фабрика звезд 5», выходившего на «Первом канале». В качестве ведущей певица появлялась также в шоу «Две звезды», проекте «Фактор А», а также в некоторых программах «Радио Алла», созданного Пугачевой в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

«Ну, мы давно женаты. Уже лет семь, по-моему. И очень любим друг друга... Он настоящий музык, поэтому музе только в помощь»
По признанию Аллы Пугачевой, с Максимом Галкиным (объявлен иноагентом) она начала встречаться в 2001 году, а с 2005 года пара жила в гражданском браке

«Ну, мы давно женаты. Уже лет семь, по-моему. И очень любим друг друга... Он настоящий музык, поэтому музе только в помощь»
По признанию Аллы Пугачевой, с Максимом Галкиным (объявлен иноагентом) она начала встречаться в 2001 году, а с 2005 года пара жила в гражданском браке

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров

В 2009 году Алла Пугачева во время пресс-конференции объявила о завершении своей гастрольной деятельности после прощального тура, который состоял из 37 концертов в 13 странах мира
На фото: Алла Пугачева с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (признан иностранным агентом), 2012 год

В 2009 году Алла Пугачева во время пресс-конференции объявила о завершении своей гастрольной деятельности после прощального тура, который состоял из 37 концертов в 13 странах мира
На фото: Алла Пугачева с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем (признан иностранным агентом), 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай

«С эстрады я не со слезами уйду, а радостно и весело»
Несмотря на свой официальный уход со сцены, Алла Пугачева продолжает творческую деятельность, участвует в сборных концертах и телепередачах

«С эстрады я не со слезами уйду, а радостно и весело»
Несмотря на свой официальный уход со сцены, Алла Пугачева продолжает творческую деятельность, участвует в сборных концертах и телепередачах

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров

«Я счастлива, что Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит. Я готова во всем его поддержать. Наверное, кто-то наверху сошел с ума. Я никогда не шла в то дело, куда не лежала душа»
В 2011 году Алла Пугачева вступила в партию бизнесмена Михаила Прохорова «Правое дело», приняла участие в ее съезде, однако после смещения лидера покинула партию

«Я счастлива, что Михаил Прохоров абсолютно одинаково со мной мыслит. Я готова во всем его поддержать. Наверное, кто-то наверху сошел с ума. Я никогда не шла в то дело, куда не лежала душа»
В 2011 году Алла Пугачева вступила в партию бизнесмена Михаила Прохорова «Правое дело», приняла участие в ее съезде, однако после смещения лидера покинула партию

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский

В 2013 года Алла Пугачева и Максим Галкин (объявлен иноагентом) стали родителями двойняшек Елизаветы и Гарри, рожденных суррогатной матерью
На фото: Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и бывшим супругом Филиппом Киркоровым (справа)

В 2013 года Алла Пугачева и Максим Галкин (объявлен иноагентом) стали родителями двойняшек Елизаветы и Гарри, рожденных суррогатной матерью
На фото: Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и бывшим супругом Филиппом Киркоровым (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

«Я единственная звезда в России и "совке". Такая у меня должность»
Народная артистка СССР Алла Пугачева является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, лауреатом Государственной премии СССР и других наград

«Я единственная звезда в России и "совке". Такая у меня должность»
Народная артистка СССР Алла Пугачева является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, лауреатом Государственной премии СССР и других наград

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2019 года вышел музыкальный фильм Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна «Алла Пугачева. Тот самый концерт»
На фото: Алла Пугачева на премьере фильма

В 2019 года вышел музыкальный фильм Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна «Алла Пугачева. Тот самый концерт»
На фото: Алла Пугачева на премьере фильма

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

В сентябре 2022 года Алла Пугачева опубликовала пост, в котором раскритиковала боевые действия на Украине и попросила присвоить ей статус иноагента, как и ее мужу. В октябре того же года она уехала из России в Израиль. В мае 2023 года певица приезжала на несколько дней в Москву на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, после чего снова покинула Россию

В сентябре 2022 года Алла Пугачева опубликовала пост, в котором раскритиковала боевые действия на Украине и попросила присвоить ей статус иноагента, как и ее мужу. В октябре того же года она уехала из России в Израиль. В мае 2023 года певица приезжала на несколько дней в Москву на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, после чего снова покинула Россию

Фото: Полина Богомолова / ТАСС

