В Ростовской области открылся второй складской комплекс Ozon на 10 млн товаров

Маркетплейс Ozon открыл второй фулфилмент-центр в Ростовской области. Компания инвестировала 4,6 млрд руб. в техоснащение объекта. Комплекс расположен в Аксайском районе и будет выполнять полный цикл обработки — от приема товаров до формирования заказов. Об этом сообщила пресс-служба регионального «АИР».

По информации агентства, решение о запуске принято из-за роста числа клиентов в регионе. Площадь первой очереди склада составляет 40 тыс. кв. м. Здесь можно разместить более 10 млн товаров и обрабатывать до 285 тыс. заказов в сутки.

«В перспективе площадь вырастет втрое — до 120 тысяч кв. м, вместимость увеличится до 40 млн товаров, а ежедневная обработка превысит 1 млн заказов. Во втором квартале 2025 года число заказов в Ростовской области увеличилось на 130% год к году»,— рассказала директор по логистике Ozon Алла Кулижникова.

По словам гендиректора Агентства инвестиционного развития региона Игоря Буракова, расширение логистических мощностей онлайн-торговли отвечает интересам донских компаний, оборот которых на Ozon в первом полугодии 2025 года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе действует более 2,7 тыс. пунктов выдачи заказов Ozon, из них почти 1,2 тыс — в населенных пунктах с населением до 50 тыс. жителей. В Ростове-на-Дону работает свыше 650 пунктов выдачи.

Валентина Любашенко