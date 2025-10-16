В Союзе автосервисов России рассказали о разбавленном бензине на АЗС

Появление некачественного бензина на российских АЗС связано с тем, что топливо начали разбавлять продавцы. Об этом рассказал «Национальной службе новостей» (НСН) глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

«Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах»,— пояснил Юрий Валько.

По словам эксперта, такая ситуация уже происходила в России на рубеже 2000-х и 2010-х годов. «Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис»,— уточнил господин Валько. Он не исключил подобного сценария и сейчас.

Единственным выходом из ситуации глава Союза автосервисов назвал «ужесточение контроля за качеством бензина со стороны ответственных органов».

Ранее в Geely Motors подтвердили поломки двигателей своих автомобилей 2025 года, вывезенных по параллельному импорту. В компании назвали случаи единичными, однако признали, что проблема может быть теоретически связана с составом российского топлива. По данным Geely Motors, хотя российский бензин соответствует стандартам ГОСТ, «уровень оксидантов в нем выше, чем в китайском».