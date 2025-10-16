Geely Motors ответила на сообщения о поломке двигателя из-за российского бензина

Geely Motors подтвердила факты поломки двигателя своих автомобилей 2025 года, ввезенных по параллельному импорту, но сочла их единичными. При этом в компании признали, что состав российского топлива действительно отличается от китайского, и это теоретически могло бы провоцировать поломки.

О проблемах с автомобилями изначально заявил Telegram-канал Baza, сославшись на владельцев Geely Cityray, Geely Monjaro и Geely Boyue Pro. Комментируя информацию о неисправностях машин, пресс-служба Geely Motors заявила «Авто.ру» накануне, что подобные случаи единичны. При этом производитель уточнил, что «проводит ряд сервисных кампаний, направленных на обновление программного обеспечения блока управления двигателем». Работы «распространяются, в частности, на модель Monjaro».

В четверг Baza также опубликовала свежий комментарий автопроизводителя. Согласно ему, «российское топливо соответствует стандартам ГОСТ, но, как заявляет Geely, уровень оксидантов в нем выше, чем в китайском бензине, отсюда и поломки». Geely считает, что «обновление программы улучшит систему защиты от детонации двигателя». При этом Telegram-канал утверждает, что помимо ранее указанных моделей, «с выходом двигателей из строя из-за бензина столкнулись также владельцы Geely Tugella и Geely Coolray».

По данным «Автостата», Geely стал лидером по продажам в Москве за первые девять месяцев года: в январе-сентябре в столице было продано 11,4 тыс. автомобилей марки.