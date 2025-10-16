Депутатом думы Ижевска вместо директора Школы юных летчиков станет участник СВО

Досрочно прекращены полномочия депутата нового созыва гордумы Ижевска, директора Школы юных летчиков Ольги Шаховой («Единая Россия»). Заявление она подала самостоятельно. Об этом стало известно во второй день первой сессии местного парламента сегодня, 16 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Сахаров

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Владислав Сахаров

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ее мандат передадут участнику СВО Владиславу Сахарову. В зоне спецоперации он находился с 2022-го по 2024 годы. Военнослужащий, призванный по частичной мобилизации, был ранен, после чего вернулся в Удмуртию (июль 2024 года). В пресс-службе главы и правительства республики уточнили, что Владислав Сахаров ранее являлся участником отбора программы «СВОй резерв18».

Напомним, 14 октября, в первый день сессии, депутаты избрали председателем гордумы Ижевска бывшего замруководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Любовь Зайцеву. Вице-спикером на постоянной основе стал советник главы республики по взаимодействию с ветеранами боевых действий Олег Матвеев. Впервые местный парламент возглавила женщина. Эксперты назвали Любовь Зайцеву «наиболее подготовленным» для должности депутатом из числа избранных. Назначение Олега Матвеева собеседники связали с продолжением федерального тренда на встраивание участников СВО в «мирную жизнь».

Подробнее об этом читайте в материале «Впервые председателем гордумы будет женщина».

Анастасия Лопатина