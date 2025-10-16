Politico: послы ЕС вновь не смогли согласовать 19-й пакет санкций против России

На заседании 15 октября постоянным представителям стран Евросоюза не удалось согласовать 19-й пакет антироссийских санкций. Обсуждение перенесено на завтра, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, основное сопротивление выражает Словакия. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не поддержит ужесточение санкционной политики против России, пока Еврокомиссия не предложит конкретные меры по стабилизации автомобильной промышленности и снижению цен на энергоносители. Текущие обсуждения украинского кризиса, убежден господин Фицо, отвлекают ЕС от внутренних экономических проблем.

19-й пакет санкций касается сфер энергетики, финансов и торговли. Нововведениями стали ограничения для криптовалютных платформ и платежной системы «Мир». В частности, Евросоюз планирует ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года.

Для утверждения пакета санкций требуется единогласное одобрение всех стран-членов Евросоюза, что затрудняет процесс из-за разногласий. Принятие окончательного решения могут отложить до саммита ЕС 23–24 октября.

Подробности — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».