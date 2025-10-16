Штраф за неоплату парковки в Ярославской области составит 3 тысячи рублей

Штраф за невнесение платы за пользование платными парковками в Ярославской области составит 3 тыс. руб. для граждан. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Для должностных лиц штраф составит 5 тыс. руб., для юридических — 15 тыс. руб. Повторное нарушение в течение года обойдется гражданам в 5 тыс. руб., должностным лицам — в 10 тыс. руб., юридическим — в 25 тыс. руб.

Утвердить санкции должна Ярославская областная дума. «Ъ-Ярославль» сообщал, что платные парковки в Ярославле должны заработать в декабре, а затем и в других городах области.

Антон Голицын