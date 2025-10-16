На Дону объем жилищного кредитования вырос на 7%

В январе-сентябре 2025 года объем жилищного кредитования в Ростовской области составил 48,7 млрд руб., что на 7% больше, чем аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Большая часть сделок — 75%, пришлась на новостройки, на втором месте оказались сделки на вторичном рынке (18%), объем кредитования в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составил 5%.

«Уверенный рост ипотечного рынка, особенно в последние 2-3 месяца — это яркий индикатор восстановления доверия и покупательской активности жителей Дона. Мы видим, как смягчение денежно-кредитной политики Банка России дает реальный результат, оживляя рынок недвижимости»,— отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.

Отмечается, что в июне 2025 года ключевая ставка уменьшилась до 20%, в июле — до 18%, а в сентябре — до 17%. Все ипотечные сделки на первичном рынке в регионе заключены с использованием защищенной схемы эскроу-счетов, что обеспечивает максимальную безопасность вложений дольщиков при покупке новой недвижимости.

Наталья Белоштейн