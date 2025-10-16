МВД опровергло запрет на выезд из России для мужчин призывного возраста

Информация о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста является ложной, заявили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

В управлении указали, что в соцсетях распространяются документы, якобы подтверждающие введение ограничений на выезд. В частности, в них речь идет о запрете на выезд из Пермского и Ставропольского края, а также из Мурманской области. «Документы о запрете выезда — дезинформация»,— говорится в сообщении МВД.

Ведомство призвало граждан проверять сведения через официальные источники и заверило, что никаких ограничений на передвижение граждан не вводилось.

14 октября информацию о запрете выезда из Пермского края опровергали власти региона. Тогда в Telegram-каналах распространялось фальшивое постановление краевого правительства, запрещающее выезд для мужчин в возрасте 18-30 лет.

Полина Мотызлевская