В Перми прокомментировали слухи о запрете на выезд для мужчин до 30 лет

Власти Пермского края опровергли сообщения в соцсетях, согласно которым для мужчин в возрасте 18-30 лет ввели запрет на выезд из региона. Информацию о предполагаемом запрете в соцсетях распространяли вместе с фальшивым постановлением краевого правительства.

«Никаких запретов на выезд за пределы края для мужчин призывного возраста не устанавливалось», — сказано в сообщении ЦУР Пермского края со ссылкой на региональное Министерство территориальной безопасности.

Местных жителей попросили «руководствоваться информацией из официальных источников».