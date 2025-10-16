Вероника Кудерметова проиграла во втором круге турнира WTA 500 в Нинбо

Россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила восьмой ракетке мира итальянке Джасмин Паолини во втором круге турнира в китайском Нинбо. Общий призовой фонд состязания превышает $1 млн.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5. В четвертьфинале соперницей Джасмин Паолини станет 14-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500. Финал пройдет 19 октября. В прошлом году победительницей стала австралийская теннисистка Дарья Касаткина (на тот момент она представляла Россию).

Таисия Орлова