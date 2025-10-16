Борец из Кабардино-Балкарии Мухамед Урусов завоевал титул чемпиона мира

Борец из Кабардино-Балкарии Мухамед Урусов стал чемпионом мира. На мировом первенстве по грэпплингу в Сербии российский спортсмен завоевал золото в категории до 100 кг, победив в финале спортсмена из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Турнир прошел в двух дисциплинах — Grappling Gi и Grappling No-Gi. Мухамед Урусов на пути к чемпионству одолел соперников из Франции, Норвегии и Молдовы. Команда России на турнире завоевала 11 золотых наград. Еще один представитель страны Ислам Таппасханов стал вторым в категории до 92 кг.

Константин Соловьев