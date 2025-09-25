Мэрия Уфы планирует реновацию 27,5 га в Зеленой роще

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в районе улиц Софьи Перовской, Рабкоров, Академика Ураксина и Иртышской.

Площадь квартала составляет около 27,5 га.

КРТ предполагает снос семи многоквартирных жилых домов (в том числе, четырех аварийных), а также 140 частных домов, гаражей и хозяйственных построек. Взамен возможно строительство многоэтажного жилья максимальной площадью 200 тыс. кв. м.

Предельный срок реновации территории — 15 лет. Торги на право комплексного развития территории еще не объявлены.

Идэль Гумеров