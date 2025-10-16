«Россети Урал» прокомментировали информацию об отключении света в Курганово

Перебои с электроснабжением в селе Курганово под Полевским (Свердловская область) связаны с работами по реконструкции двух линий электропередачи — к ним присоединяют новый туристический объект, сообщили в «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации компании, мероприятия также позволят повысить качество и надежность электроснабжения жителей Курганово, а график работ был согласован с контролирующими органами — информацию направили в администрацию муниципалитета.

Ранее энергетики отключали электричество 9 и 14 октября. С 9:30 до 17:00 свет будут отключать 16, 20 и 24 октября — в эти дни под ограничения будут попадать районы Городок Солнца, к/с Аметист, Зеленый Лог, Раскуиха, Сакура Парк, Бажовка, Старое Курганово, ДНТ, Преображение, СНТ «Родники», Белые Росы, Зуброво, Морозовские Дачи.

Ранее жители Курганово пожаловались на частые отключения электричества в их домах, которые происходят несколько раз за день. Проблемы с электроэнергией затронули детские сады, школы и больницы. Управление СКР по Свердловской области организовало проверку.

Ирина Пичурина