Доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии достигла 69,1% в августе

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Удмуртии в августе составила 69,1%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 4,1 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля отказов по стране составила 74,1%, увеличившись за год на 4,7 п. п. В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 1,8 п.п., а по сравнению с пиковым значением данного показателя в марте — на 3,2 п.п. Стоит отметить, что доля отказов по заявкам на потребкредиты снижается второй месяц подряд.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что рост доли отказов является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора. Кредиторы продолжают ориентироваться на заемщиков с хорошей кредитной историей и низким показателем долговой нагрузки (ПДН).

Напомним, средний срок потребительского кредита в Удмуртии в августе составил 3 года, что на 12,5% больше, чем в июле. По среднему сроку такого займа республика заняла 12-е место среди регионов РФ (от большего к меньшему).

Анастасия Лопатина