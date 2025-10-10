На Нижнекамской ТЭЦ проведут очистку оборудования на 12,3 млн

Нижнекамская ТЭЦ, филиал АО «ТГК-16», проведет техническое обслуживание и очистительные работы оборудования котлотурбинного цеха за 12,3 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Работы для поддержания теплообменного оборудования в нормативном состоянии включают очистку труб и водяных камер, техническое обслуживание фильтров и внутренней поверхности баков. Работы планируют завершить до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года компания ООО «ТатТрансЛогистика» обращалась в УФАС Татарстана с требованием приостановить другую закупку «ТГК-16» по ремонту оборудования Нижнекамской ТЭЦ на сумму 44 млн руб.

Анна Кайдалова