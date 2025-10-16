Процент вознаграждения по новым облигациям ЮГК вырос до 9%

Ориентир ставки купона по облигациям в долларах ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которые вскоре золотодобытчик собирается выпустить, с расчетами в рублях составит не выше 9% годовых вместо ранее заявлявшихся 8,75%, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на новые облигации начался 16 октября в 11:00 по московскому времени и продлится до 15:00. До начала мероприятия эмитент заявлял более низкий ориентир по купону — не выше 8,75% годовых, а теперь повысил его. Кроме того, ранее объем размещения анонсировался на уровне не менее 50 млн долларов, но заявки стали собирать без ограничения по сумме.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, новые облигации ЮГК зарегистрировала Московская биржа. По данным экспертных компаний, номинал одной бумаги составит 100 долларов, купоны будут выплачиваться ежемесячно до октября 2027 года.

Виталина Ярховска