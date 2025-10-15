ЮГК выпускает новые облигации

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) планирует выпустить облигации второго уровня. Ценные бумаги уже зарегистрировала Московская биржа, сообщает пресс-служба платформы. По неподтвержденным данным, номинальный объем составит 50 млн долларов.

Официально подробности выпуска не публикуются. По информации инвестиционной компании «Финам», ЮГК запустит в оборот 500 тыс. акций стоимостью в 100 долларов каждая. Размещать их начнут 20 октября, сбор заявок пройдет 16 октября. Ориентир по ставке первого купона находится на уровне не выше 8,75% годовых. Дату погашения назначили на 10 октября 2027 года. Агентом по размещению будет «Газпромбанк», а организаторами — «Газпромбанк», «Альфа-банк», «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк». В качестве обеспечения указана публичная безотзывная оферта от ООО «Соврудник».

Виталина Ярховска