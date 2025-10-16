Мирный житель погиб при ударе БПЛА по автомобилю под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района Белгородской области. В результате погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате взрыва беспилотника машина загорелась. В этот момент мирный житель находился в салоне автомобиля. Он скончался на месте атаки.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области пострадали четыре человека. Повреждения установлены в 20 жилых объектах и 18 транспортных средствах.

Алина Морозова