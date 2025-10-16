Бывшему замгубернатора Челябинской области продлили срок содержания в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю губернатора Челябинской области Александру Уфимцеву, которого обвиняют в мошенничестве. Он останется в СИЗО до 20 декабря. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил адвокат Александра Уфимцева — Филипп Кузьмин.

Сторона защиты просила суд выпустить обвиняемого из СИЗО. По словам Филиппа Кузьмина, Александр Уфимцев не признает вину, но участвует во всех следственных мероприятиях.

«Он добровольно явился в Россию, известив заранее об этом правоохранительные органы с указанием авиарейса, даты и времени прилета»,— отметил адвокат.

Александр Уфимцев был задержан в аэропорту Челябинска 20 августа этого года. Экс-замгубернатора Челябинской области находился в международном розыске с 2018-го. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следствие считает, что в 2009–2018 годах он с тремя сообщниками вместо детского лагеря построил коттеджи на берегу озера Увильды, после чего оформил право собственности на землю. Главному управлению лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 2,7 млн руб. в виде неполученных арендных платежей за использование лесного участка в охранной зоне памятника природы.

Ольга Воробьева