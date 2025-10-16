Омская область расширит программу газификации частного сектора

Омская область получит дополнительные средства на улучшение экологии в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщили в правительстве региона.

«С учетом дополнительных средств общий объем субсидии, направленный региону на эти цели в 2025 году, превысит 367 млн руб.»,— отметили в пресс-службе кабмина.

Средства власти направят на перевод домов частного сектора в Омске с печного на газовое отопление, что позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в 41 городе России. Инициатива направлена на снижение выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики и транспорта. До конца 2026 года первым 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов не менее чем на 20%, остальным муниципалитетам необходимо достичь аналогичного показателя до конца 2030 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», без газоснабжения в Омске остались 19 многоквартирных домов, в которых проживают 1,5 тыс. человек. По данным прокуратуры региона, виновник случившегося — ООО «Омская областная газовая компания».

Михаил Кичанов