В Омске без газа остались 19 многоквартирных домов

Без газоснабжения в Омске остались 19 многоквартирных домов, где проживают 1,5 тыс. человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Омская областная газовая компания» по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство установило, что с 10 по 14 октября организация не наполнила газгольдеры, что привело к отключению газа.

Руководителю компании внесено представление. Прокуратура также инициировала привлечение организации к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Александра Стрелкова