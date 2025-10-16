В Омске без газа остались 19 многоквартирных домов
Без газоснабжения в Омске остались 19 многоквартирных домов, где проживают 1,5 тыс. человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Омская областная газовая компания» по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает прокуратура региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ведомство установило, что с 10 по 14 октября организация не наполнила газгольдеры, что привело к отключению газа.
Руководителю компании внесено представление. Прокуратура также инициировала привлечение организации к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.