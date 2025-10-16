Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители села под Полевским пожаловались на постоянные отключения света

В селе Курганово следователи Полевского в Свердловской области устанавливают обстоятельства перебоев с энергоснабжением, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Начата проверка на наличие признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жители пожаловались на частые отключения электричества в их домах, которые происходят несколько раз за день, это мешает пользоваться не только бытовыми электроприборами, но и препятствует работе отопительного и водоснабжающего оборудования. Проблемы с электроэнергией затронули в том числе социальные объекты — детские сады, школы и больницы.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все