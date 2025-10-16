Жители села под Полевским пожаловались на постоянные отключения света

В селе Курганово следователи Полевского в Свердловской области устанавливают обстоятельства перебоев с энергоснабжением, сообщили в управлении СКР по Свердловской области. Начата проверка на наличие признаков преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Жители пожаловались на частые отключения электричества в их домах, которые происходят несколько раз за день, это мешает пользоваться не только бытовыми электроприборами, но и препятствует работе отопительного и водоснабжающего оборудования. Проблемы с электроэнергией затронули в том числе социальные объекты — детские сады, школы и больницы.

Ирина Пичурина