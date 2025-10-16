Сборные Аргентины и Марокко вышли в финал молодежного ЧМ по футболу

Сборные Аргентины и Марокко сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболу, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет. Турнир проходит в Чили.

В полуфинале сборная Аргентины со счетом 1:0 обыграла команду Колумбии. В 2007 году аргентинцы обыграли чехов в финале чемпионат мира — 2:1. С тех пор они ни разу не добирались до решающей стадии турнира.

Марокканцы победили французов в серии пенальти — 5:4, основное время завершилось со счетом 1:1. Сборная Марокко впервые в своей истории пробилась в финал молодежного чемпионата мира.

Финал пройдет 20 октября. Матч за третье место состоится 18 октября.

В 2023 году молодежный чемпионат мира выиграла сборная Уругвая, которая в финале обыграла итальянцев.

Таисия Орлова