Учредителю завода «Телта» дали 7 лет по делу о военно-полевых телефонах

Мещанский районный суд приговорил учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова к семи годам колонии по итогам рассмотрения дела о хищении 33,8 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.

«Со штрафом в размере 900 тыс. руб.»,— рассказал собеседник агентства. По его словам, заместитель учредителя завода Алексей Высоков и главный бухгалтер «Телты» Елена Гришина получили по 7,5 лет колонии строгого и общего режима соответственно со штрафами по 900 тыс. руб. Бывшего ведущего специалиста Минобороны РФ Алексея Пальмова суд приговорил к пяти годам условно со штрафом в 500 тыс. руб. и с испытательным сроком в пять лет.

Накануне прокуратура затребовала от пяти до девяти лет заключения для фигурантов дела. Большинство подсудимых не признавали вину: они утверждали, что госзаказ был убыточным для завода и красть было нечего. Явку с повинной написал только Алексей Пальмов.

По версии гособвинителя, в 2015 году «Телта» получила заказ на производство 7 тыс. военно-полевых телефонов «ТА-88», но руководители завода завысили стоимость аппаратов и работ. Кроме того, отечественные комплектующие заменили на более дешевые китайские, что по условиям договора было недопустимо,

Подробнее — в материале «Ъ» «”Большинство телефонов уже уничтожено на СВО”».