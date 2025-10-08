«Большинство телефонов уже уничтожено на СВО»

Как стало известно “Ъ”, от пяти до девяти лет заключения затребовала Главная военная прокуратура (ГВП) 7 октября в Мещанском райсуде Москвы для четырех руководителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», обвиняемых в хищении в 2015–2016 годах 33 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Большинство подсудимых вину не признали, утверждая, что при исполнении гособоронзаказа красть было нечего, так как он являлся убыточным для завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Высоков и Елена Гришина (на экране) во время судебного заседания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Высоков и Елена Гришина (на экране) во время судебного заседания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Накануне в прениях представитель ГВП потребовала признать бывших генерального директора предприятия Алексея Высокова, совладельца Игоря Морозова, главбуха Елену Гришину и ведущего военного специалиста Минобороны России Алексея Пальмова виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты похитили 33 млн руб. при исполнении гособоронзаказа, заключенного в 2015 году с Минобороны РФ, на производство 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов ТА-88.

Следствие считает, что при его выполнении руководители завода умышленно завысили цену изделий и работы в расчетно-калькуляторных материалах (РКМ), заодно заменив отечественные комплектующие на более дешевые из Китая. В контракте было записано, что подобное недопустимо. Сэкономленные же средства в размере 33 млн руб., считало следствие, злоумышленники присвоили.

Данные, оглашенные обвинителем, подтверждались результатами финансовой экспертизы, показаниями свидетелей и обвиняемого Пальмова. Поэтому военный прокурор попросила приговорить Игоря Морозова к восьми годам заключения, Алексея Пальмова к пяти с половиной годам, Алексея Высокова и Елену Гришину с учетом ранее полученных сроков за дачу взяток чиновнику Минобороны соответственно к девяти и восьми с половиной годам колонии общего режима.

Кроме Алексея Пальмова, написавшего явку с повинной, остальные подсудимые 7 октября пытались опровергнуть прокурора.

Обвиняемая Гришина заявила, что не было никакой преступной группы, вмененной в вину ей и остальным фигурантам. «В январе 2015 года я выполняла только свои трудовые обязанности, незаконных поручений мне никто не давал, и я бы не стала их выполнять,— заявила она.— Все взаимоотношения с другими фигурантами носили трудовой характер, направленный на исполнение гособоронзаказа».

Касаясь предполагаемого завышения затрат в расчетно-калькуляционных материалах, она заявила, что «готова тысячи раз объяснять, как и почему в рассматриваемых РКМ нет ложных сведений, а в моих действиях мошенничества».

Зато, по мнению подсудимой, в расчетах экспертов были допущены ошибки. В частности, не были учтены «все расходы предприятия на производство изделий, оплату НДС, транспортные расходы и таможенные выплаты», как и «расходы по займам». Минобороны фактически дважды просило возместить ему НДС, включив его в сумму гражданского иска на 33 млн руб., добавила фигурант.

Экс-гендиректор Высоков вообще утверждал, что контракт с Минобороны изначально был убыточен, предприятие согласилось на него потому, что хотелось стать надежным поставщиком министерства. «Завод в 2013–2014 годах выживал, а тут поступил госзаказ,— пояснял господин Высоков.— Предложенные цены на наши изделия не соответствовали реальным. Если наши затраты на одно изделие превышали 50 тыс. руб., нам было предложено за них заплатить 39 тыс. руб. Мы могли отказаться от выполнения заказа, и я такой вариант предлагал Морозову, но все же решили выполнить работу».

«Вскрытие наших изделий не выявило наличие импорта,— заявил, в свою очередь, Игорь Морозов.— А экспертиза вообще изначально составлялась неверно. Они в потери засчитали и нашу прибыль, и НДС, и таможенные платежи. Эксперт манипулировал данными, или ему их не все предоставили — нас не спросили. Поэтому в своем экспертном заключении он либо врал, либо додумывал».

Говоря о китайских комплектующих, подсудимый заметил, что они были некачественными.

«У нас были свои производственные мощности, и наши рабочие сделали им замену,— заявлял бывший руководитель "Телты".— Но кто теперь это проверит? Большинство наших телефонов из той партии уже уничтожено на СВО, а из того, что осталось, нельзя сделать надлежащего экспертного заключения».

Лишь бывший военный специалист Пальмов каялся, утверждая, что «готов понести любое наказание». «Я поставлен в тяжелое положение, хотя в жизни не нарушал закон и даже не привлекался к административной ответственности,— заявил он в последнем слове.— А теперь признаю вину, но продолжаю работу в той же должности, поскольку являюсь хорошим специалистом».

Учтет ли эти мнения суд, станет известно 10 октября, когда состоится оглашение приговора.

Алексей Соковнин