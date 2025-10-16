Иностранки пытались вывезти в Китай больше тысячи шкур российской шиншиллы

Таможенники на Дальнем Востоке пресекли контрабанду шкурок соболя и шиншиллы на 6 млн руб. Вывезти их в Китай пытались две иностранки, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФТС России Фото: ФТС России

У женщин обнаружили партию выделанных шкурок соболя и шиншиллы баргузинского кряжа. В чемоданах и рюкзаках перевозили в общей сложности 1600 шкурок. Иностранки не предоставили документы на вывоз товара и заявили, что «согласились его вывезти по просьбе незнакомца за вознаграждение».

Из какой страны прибыли туристки, не уточняется. В отношении них возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. В ФТС добавили, что устанавливают лиц, причастных к контрабанде.